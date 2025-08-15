اربعین یادآور عهد عملی با امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالرضا محی‌الدینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهریز با اشاره به فرا رسیدن ایام بازگشت زائران اربعین حسینی، بر ضرورت عمل به پیام‌های معرفتی و معنوی این زیارت تأکید کرد و گفت: اربعین تنها یک حرکت احساسی نیست، بلکه یادآور عهد قلبی و عملی با امام حسین (ع) برای یاری دین خداست.

وی با تشریح بخش‌های پایانی زیارت اربعین افزود: از محورهای مهم این زیارت، تبعیت کامل از امام، اقامه نماز اول وقت، رعایت حجاب و امر به معروف و نهی از منکر است.

محی‌الدینی همچنین خواستار پرهیز از آسیب‌هایی نظیر اختلاط نامحرم، بدحجابی و رقابت ناسالم در برپایی موکب‌ها شد و بر لزوم تعمیق فرهنگ عاشورایی در کنار شور عزاداری تأکید کرد.

امام جمعه مهریز با اشاره به ضرورت برائت از دشمنان امام حسین (ع)، آمریکا و رژیم صهیونیستی را مصداق یزید و شمر زمان دانست و گفت: «ملت ایران فریب وعده‌های دروغین دشمن را نخواهد خورد و همواره در کنار مظلومان، به‌ویژه مردم غزه، خواهد ایستاد.

محی‌الدینی در خطبه دوم با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن و یادآوری کودتای ۲۸ مرداد به عنوان سند دشمنی آمریکا، بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در برابر نفوذ دشمن تأکید کرد و افزود: انتقاد سازنده مفید است اما توهین و تخریب، خواسته دشمن را محقق می‌کند.

وی با قدردانی از نیروهای امنیتی و نظامی، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای حل مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان شد و بر نقش تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی در پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.