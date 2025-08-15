تردد بیش از ۱.۶ میلیون زائر اربعین از مرز شلمچه تا روز اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین هاشمی عصر امروز جمعه اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین، یکمیلیون و ۶۲۰ هزار و ۱۶۵ زائر از مرز شلمچه تردد کردهاند.
وی افزود: در روز اربعین بهتنهایی، ۶۱ هزار و ۹۰۹ زائر ایرانی وارد و ۶ هزار و ۳۶۸ زائر ایرانی از این مرز خارج شدند. همچنین یکهزار و ۴۵۵ تبعه خارجی وارد و یکهزار و ۴۲۲ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این روز به ۷۱ هزار و ۱۵۴ نفر رسید.
هاشمی با تشریح آمار کلی تردد بیان کرد: از این تعداد، ۶۸۶ هزار و ۳۶۴ زائر ایرانی وارد و ۸۳۹ هزار و ۹۴۷ نفر خارج شدهاند. همچنین ۳۴ هزار و ۱۸۵ تبعه خارجی وارد و ۵۹ هزار و ۶۶۹ نفر از مرز شلمچه خارج شدهاند.
وی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی دستگاههای اجرایی، امنیتی، خدماتی و موکبداران، تأکید کرد: با هماهنگی مسئولان کشوری، استانی و منطقهای، تلاش شده است تا زائران امام حسین (ع) با کرامت و عزت و با کمترین مشکل از مرز شلمچه به سمت عتبات عالیات تردد کنند.
هاشمی افزود: خدماترسانی به زائران با تمام توان ادامه دارد تا سفری امن و خاطرهانگیز برای آنها رقم بخورد.
