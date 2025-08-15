به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا کنون، مرز چذابه شاهد ورود ۱۷۲ هزار و ۹۸۸ زائر ایرانی و خروج ۲۷۷ هزار و ۲۳ زائر ایرانی بوده است. همچنین ۱۰ هزار و ۹۳۶ تبعه خارجی از این مرز وارد و ۴۵ هزار و ۲۶۸ نفر خارج شده‌اند که مجموع تردد در این مرز به ۵۰۶ هزار و ۲۱۵ نفر رسیده است.

وی افزود: در مرز شلمچه نیز ۶۸۶ هزار و ۳۶۴ زائر ایرانی وارد و ۸۳۹ هزار و ۹۴۷ نفر از کشور خارج شده‌اند. همچنین ورود ۳۴ هزار و ۱۸۵ تبعه خارجی و خروج ۵۹ هزار و ۶۶۹ نفر از این مرز ثبت شده که مجموع تردد در این مرز به یک‌میلیون و ۶۲۰ هزار و ۱۶۵ نفر رسیده است.

جولانژاد تصریح کرد: در مجموع، از دو مرز شلمچه و چذابه، ۸۵۹ هزار و ۳۵۲ زائر ایرانی وارد و یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۷۰ زائر ایرانی خارج شده‌اند. همچنین ۴۵ هزار و ۱۲۱ تبعه خارجی وارد و ۱۰۴ هزار و ۹۳۷ نفر از این مرزها خارج شده‌اند که مجموع کل تردد در این بازه زمانی به دو میلیون و ۱۲۶ هزار و ۳۸۰ نفر رسیده است.

وی تأکید کرد: خوزستان با دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه همچنان نقش کلیدی در تردد زائران اربعین حسینی ایفا می‌کند و تلاش‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران ادامه دارد.