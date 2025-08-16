دریافت 59 MB کد خبر 6561368 https://mehrnews.com/x38MMv ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۲ کد خبر 6561368 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۲ پیشبینی بارش باران در مناطق شمالی طی دو روز آینده سازمان هواشناسی برای امروز و فردا بارش باران در نواحی شمالی کشور را پیش بینی کرد. کپی شد مطالب مرتبط گرما در تهران با دمای بین ۲۶ تا ۴۱ درجه در مناطق مختلف ادامه دارد پیشبینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۲۵ مرداد بارش باران همراه با رعد و برق زنجان را فرا می گیرد هواشناسی اصفهان برای موج جدید گرما هشدار سطح زرد صادر کرد هوای اصفهان گرمتر میشود برچسبها سازمان هواشناسی هشدار هواشناسی افزایش دما بارش باران سامانه بارشی
