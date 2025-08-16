دریافت 59 MB
کد خبر 6561368
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۲

پیش‌بینی بارش باران در مناطق شمالی طی دو روز آینده

سازمان هواشناسی برای امروز و فردا بارش باران در نواحی شمالی کشور را پیش بینی کرد.

