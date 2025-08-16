گرما در تهران با دمای بین ۲۶ تا ۴۱ درجه در مناطق مختلف ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، افزایش سرعت باد و رشد ابر در بیشتر نقاط استان تهران مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش، تا روز یکشنبه، به‌دنبال هشدار سطح زرد شماره ۳۱، در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب، وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی استان رخ خواهد داد که می‌تواند با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه باشد، این شرایط موجب کاهش موقت دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

در نیمه شمالی استان به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و ارتفاعات، در برخی ساعات افزایش ابر، وقوع رگبار پراکنده و احتمال رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

دمای هوا نیز در بیشتر مناطق استان تهران روند افزایشی خواهد داشت، برای شهر تهران، طی روزهای شنبه تا سه‌شنبه، بیشینه دما بین ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد و کمینه بین ۲۶ تا ۲۸ درجه گزارش شده است، در در مناطق مختلف نظیر اسلامشهر، رباط‌کریم، ری، شهریار و قدس، دمای هوا در همین بازه زمانی تا ۳۹ درجه در روز و ۲۵ درجه در شب افزایش می‌یابد.

در مناطق جنوبی و شرقی استان تهران همچون پاکدشت، پیشوا، قرچک و ورامین، هوا گرم‌تر بوده و دمای روزهای شنبه تا سه‌شنبه بین ۴۰ تا ۴۱ درجه و دمای شب‌ها تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نیز خواهد رسید، به‌عنوان نمونه، برای پاکدشت، پیش‌بینی می‌شود روز شنبه بیشینه دما ۴۰ درجه و کمینه ۲۳ درجه باشد و این دما تا روز سه‌شنبه به ۴۱ درجه در روز و ۲۵ درجه در شب برسد.

در مناطق شمال‌شرقی و کوهستانی استان تهران از جمله آبعلی، دماوند و فیروزکوه، هوا خنک‌تر خواهد بود، برای آبعلی، روز شنبه با دمای ۲۷ درجه در گرم‌ترین ساعت و ۱۵ درجه در خنک‌ترین زمان شبانه‌روز آغاز می‌شود و تا سه‌شنبه به ۲۹ و ۱۷ درجه می‌رسد.

دماوند نیز روز شنبه دمای ۳۲ و شب ۱۷ درجه را تجربه خواهد کرد و در سه‌شنبه به ۳۳ درجه در روز و ۱۹ درجه در شب خواهد رسید، همچنین در فیروزکوه، دمای روز شنبه ۲۷ و شب ۱۲ درجه گزارش شده و تا اواسط هفته به ۲۸ و ۱۴ درجه افزایش می‌یابد.

در بهارستان، ملارد و شمیرانات نیز گرمای هوا محسوس خواهد بود؛ برای مثال در بهارستان، دما از ۳۸ درجه در روز شنبه به ۳۹ درجه در سه‌شنبه خواهد رسید و شب‌ها نیز بین ۲۳ تا ۲۵ درجه نوسان خواهد داشت، در شمیرانات نیز روز سه‌شنبه دمای ۳۸ درجه و شب ۲۴ درجه پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران توصیه کرده است شهروندان به‌ویژه در مناطق در معرض گرد و خاک، تمهیدات لازم را در نظر گرفته و از حضور غیرضروری در فضای باز در ساعات اوج گرما و وزش باد شدید خودداری کنند.