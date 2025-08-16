هواشناسی اصفهان برای موج جدید گرما هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا یکشنبه تا پایان روز جمعه (۲۶ تا ۳۱ مرداد) به دلیل تقویت الگوهای گرم تابستانی و ماندگاری توده هوای گرم در تمامی مناطق استان پیشبینی میشود میانگین دما در این بازه زمانی بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس افزایش یابد.
بنا بر اعلام اداره هواشناسی اصفهان این شرایط بهویژه مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، بادرود، بویین میاندشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، زواره، عسگران، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، مهاباد، نجفآباد، نطنز و شهر اصفهان را در بر میگیرد.
اداره هواشناسی اصفهان افزوده است که این وضعیت جوی میتواند پیامدهایی نظیر افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال بروز خسارت به بخش کشاورزی، خطر گرمازدگی برای گروههای حساس و افزایش احتمال آتشسوزی در مراتع غربی استان را به دنبال داشته باشد. همچنین، قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم آفتاب در ساعات میانی روز ممکن است خطر آفتابسوختگی را افزایش دهد.
اداره کل هواشناسی توصیه کرده است برای کاهش اثرات این مخاطره، صرفهجویی در مصرف انرژی و مدیریت بهینه تولید و توزیع حاملهای انرژی توسط نهادهای مرتبط ضروری است؛ همچنین به عموم مردم بهویژه گروههای حساس پیشنهاد میشود از فعالیت در فضای باز در ساعات گرم روز خودداری کنند تا از خطر گرمازدگی و اثرات مضر اشعه فرابنفش در امان بمانند.
هواشناسی اصفهان در ادامه روز شنبه بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط فعالان بخش کشاورزی برای محافظت از محصولات تاکید کرده است.
