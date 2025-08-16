  1. استانها
بارش باران همراه با رعد و برق زنجان را فرا می گیرد

 زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از بارش باران همراه با رعد و برق در استان خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی از بارش باران استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: بارش باران همراه با رعد و برق خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: به علت بارش باران احتمال سیلابی شدن رودخانه و مسیل‌ها و معابر وجود دارد که در این میان شهروندان در کنار حاشیه رودخانه‌ها تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: همچنین شاهد وزش باد در استان خواهیم بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

وی با وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می‌شود و دمای فعلی شهر زنجان ۳۱ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.

