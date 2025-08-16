استقرار مجدد ماشین جنگی «جولانی» در ساحل سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری المیادین به نقل از دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که ماشین سرکوب حاکمیت تروریستی ابو محمد الجولانی در سوریه بار دیگر به سمت سواحل غربی این کشور و بندر طرطوس کشیده شده است.

این گزارش تاکید کرد که تجهیزات نظامی گسترده‌ای از سوی وزارت دفاع سوریه به مناطق ساحلی این کشور در غرب انتقال داد شده است.

به این ترتیب انتظار آغاز موج جدیدی از کشتارها و سرکوب‌ها علیه شهروندان علوی در این مناطق دور از ذهن نیست.

پس از سقوط بشار اسد و تسلط تحریر الشام بر سوریه، گروه‌های افراطی مانند داعش و تحریر الشام با اتهام ارتداد، حملات سازمان‌یافته‌ای را علیه علویان سوریه ترتیب دادند که شامل اعدام‌های میدانی، تخریب اماکن مقدس و کشتار غیرنظامیان بود. در درگیری‌های مارس ۲۰۲۵ بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۱۵۰۰ علوی کشته شدند که بسیاری از آنان زن و کودک بودند. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی تعداد کشتار صورت گرفته در سواحل غربی سوریه را بسیار بیشتر از این آمار می‌داند. این خشونت‌ها موج مهاجرت علویان را به دنبال داشته است.