  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۹

درخواست هزاران تروریست خارجی از رژیم «جولانی»

درخواست هزاران تروریست خارجی از رژیم «جولانی»

هزاران تروریست خارجی که در براندازی نظام بشار اسد مشارکت داشتند یک درخواست رسمی به رژیم تروریستی جولانی ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزاران تروریست خارجی که در درگیری‌های داخلی سوریه شرکت داشته‌اند از رژیم تروریستی جولانی به صورت رسمی خواستند تا تابعیت این کشور را دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این تروریست‌ها در درخواست خود خطاب به وزارت کشور سوریه مدعی شده‌اند که بعد از مشارکت در روند براندازی نظام بشار اسد مستحق دریافت تابعیت این کشور هستند.

آنها اضافه کردند که می‌خواهند در سوریه بمانند و ملک خریداری کنند. این تروریست‌ها از ۱۲ کشور مختلف از جمله آمریکا، کانادا، عربستان و فرانسه در سوریه حضور دارند.

کد خبر 6561345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها