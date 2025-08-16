درخواست هزاران تروریست خارجی از رژیم «جولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزاران تروریست خارجی که در درگیری‌های داخلی سوریه شرکت داشته‌اند از رژیم تروریستی جولانی به صورت رسمی خواستند تا تابعیت این کشور را دریافت کنند.

رویترز گزارش داد که این تروریست‌ها در درخواست خود خطاب به وزارت کشور سوریه مدعی شده‌اند که بعد از مشارکت در روند براندازی نظام بشار اسد مستحق دریافت تابعیت این کشور هستند.

آنها اضافه کردند که می‌خواهند در سوریه بمانند و ملک خریداری کنند. این تروریست‌ها از ۱۲ کشور مختلف از جمله آمریکا، کانادا، عربستان و فرانسه در سوریه حضور دارند.