بازداشت پنجمین سرکرده داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده یک عملیات هوایی را در اردوگاه‌های اطمه در شمال ادلب انجام دادند که یک خانه را هدف قرار دادند که در آن یک رهبر برجسته رده اول در سازمان داعش به نام «ابوحفص القرشی» پنهان شده بود.

چندین هلیکوپتر که از فرودگاه صرین در حومه عین العرب (کوبانی) پرواز کرده بودند، در این عملیات شرکت کردند. همزمان نیروهای ویژه نیز در خیابان‌های اطراف مستقر شدند و سازمان امنیت عمومی، منطقه و خانه‌های هدف را محاصره کرد.

به گزارش «دیده بان حقوق بشر سوریه»، نیروهای مهاجم توانستند کنترل مکان را به دست بگیرند و این سرکرده داعش را دستگیر کنند. البته برخی گزارش‌ها از هلاکت این عضو ارشد داعش خبر می‌دهد.

همچنین منابع محلی به دیده بان حقوق بشر گزارش دادند که امنیت عمومی پس از پایان عملیات که حدود یک ساعت و نیم طول کشید، قبل از خروج هواپیماها از منطقه، یک جسد را از محل هدف خارج کرد.

به گفته رسانه‌های سوری، این عملیات توسط نیروهای آمریکایی و عراقی با ۴ بالگرد انجام شد، در حالی که نیروهای سوری در عملیات هوایی شرکت نکردند و نقش آنها به بستن راه‌ها به سمت دو خانه هدف محدود شد.

«ابوحفص القرشی» به عنوان یک تبعه عراقی شناخته می‌شود و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های فعال در صفوف این سازمان است، وی مسئولیت جذب جنگجویان خارجی و تسهیل تحرکات آنها در داخل سوریه را بر عهده داشت.

در ۱۰ ژوئیه گذشته نیز، «دیدبان حقوق بشر سوریه» کشته شدن ۳ شخصیت تروریست را در دو حمله هوایی که احتمالاً توسط «ائتلاف بین‌المللی» در حومه شمالی ادلب انجام شده بود، مستند کرد.