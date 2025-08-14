درگیری شبه نظامیان کرد سوری و نظامیان الجولانی در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، رسانه‌های سوری از بروز درگیری میان نیروهای رژیم الجولانی و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در دو سوی رود فرات در شهر دیرالزور در شرق سوریه خبر داده‌اند.

تصاویر منتشر شده حاکی از شنیده شدن تبادل آتش از هر دو طرف است.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری، دو طرف از سلاح‌های سبک، مسلسل و آرپی‌جی استفاده کردند.

همزمان با انتشار این درگیری‌ها نیز، آمبولانس‌ها در نزدیکی محل درگیری مستقر شدند تا آمادگی لازم برای مقابله با تلفات احتمالی فراهم باشد.

تلویزیون رسمی وابسته به رژیم جولانی ضمن تأیید وقوع این درگیری، جزئیات بیشتری از آن ارائه نکرده است.

۱۲ مردادماه نیز منابع خبری سوری از درگیری نیروهای موسوم به «سوریه دموکراتیک» با استفاده از راکت‌انداز و توپخانه، روستای الکیاریه در حومه منبج در شرق سوریه با نیروهای دولتی خبر داده و مدعی شده بودند که در جریان آن ۷ نفر زخمی شدند.

مرکز رسانه‌ای قسد در واکنش به این خبر اعلام کرد: این گروه در برابر حملات صورت‌گرفته به مناطق تحت کنترل خود در دِیر حافر، از حق دفاع مشروع استفاده کرد.

این مرکز همچنین ادعای وزارت دفاع رژیم الجولانی مبنی بر حمله قسد به مواضع آن نیروها را رد کرده و آن را «ادعایی بی‌اساس» دانسته بود.