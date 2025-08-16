۱۳ هزار زائر بوشهری با ناوگان حمل و نقل عمومی به استان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا روز اربعین (۴ تا ۲۴ مرداد امسال) در مجموع ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی به پایانه مرزی شلمچه اعزام شده‌اند.

رستمی اظهار داشت: دلیل کمتر بودن آمار رفت نسبت به برگشت زائران استان، ناشی از استفاده بیشتر از ناوگان عمومی برای برگشت بوده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای عملیات اربعین در استان یادآور شد: طبق پیش‌بینی ها امشب تا فرداشب مابقی زائران استان به مرز می‌رسند و ناوگان اتوبوسی برای جابجایی آن‌ها پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر تأکید کرد: برای نظارت و تسهیل در تردد زائران استان، ۱۵ نفر از همکاران در مرز شلمچه مستقر هستند و ۲۰ دستگاه ماشین آلات راهداری نیز برای پشتیبانی به مرز مهران اعزام شدند.

وی از زائران خواست مشکلات احتمالی یا پیشنهادات خود در خصوص خدمات دهی اربعین را با شماره تماس ۱۴۱ منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.