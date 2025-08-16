ورود پرحجم زائران از مرز مهران؛ ترافیک سنگین از بامداد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: امروز شاهد ورود گسترده زائران اربعین از مرز مهران بودهایم و از بامداد، ترافیک سنگین در این مرز آغاز شد.
وی در تشریح این وضعیت گفت: بر اساس پیشبینیها، بخش عمده زائران باقیمانده در ساعات صبحگاهی امروز وارد کشور شدند. از ساعت ۲ بامداد، ورود پرحجم زائران آغاز شد و بخشی از زائرانی که از سایر مرزها خارج شده بودند، به دلیل هدایت ناوگان عراقی، به سمت مرز مهران هدایت شدند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد ورودی زائران مرز مهران معمولاً بیش از خروجی آن است که این موضوع در روزهای پایانی سفر خود را نشان میدهد.
سردار سلیمی ادامه داد: همکاران ما به صورت مستمر در سطح پایانه حضور دارند و از ساعت ۰۳:۳۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد نیز در میدان اربعین و گذرگاه مرزی مستقر بودم تا تلاش کنیم کمترین توقف و تأخیر برای زائران ایجاد شود. برخی از مسیرهای پر تقاضا شامل تهران، قم، اصفهان و مازندران بود که با هدایت اتوبوسها از خطوط دیگر، مدیریت شد و جایگزینی مناسبی برای ناوگان انجام گرفت.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد: برخی از اتوبوسهای خدمات شهری نیز برای مسیرهای نزدیک به کارگیری شدند تا زائران بتوانند با آرامش و بدون تأخیر به مقاصد خود منتقل شوند. با وجود این حجم بالا، همچنان مدیریت تردد ادامه دارد و توصیه میشود زائران سفر خود را به ساعات پایانی روزهای پایانی موکول نکنند.
وی در پایان یادآور شد: در پایانه شهید رئیسی ظرفیتهای مناسبی برای استراحت زائران و خدمات موکبها فعال است و شهروندان میتوانند از این امکانات استفاده کنند تا انتقال به مقاصدشان با ایمنی و آرامش انجام شود.
