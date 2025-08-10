  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

۲۰ دستگاه ماشین آلات راهداری بوشهر به مرزهای کشور اعزام شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از اعزام ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین به مرز جهت خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در آئین بدرقه این ناوگان گفت: در راستای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی (ع)، ۵ دستگاه کامیون، ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات سبک و یک دستگاه جرثقیل از استان بوشهر به مرزهای شلمچه و مهران اعزام شدند.

رستمی افزود: این ماشین‌آلات مجهز به موکت، نردبان، تانکر آب و اقلام موردنیاز در ایام راهپیمایی بزرگ اربعین هستند. وی یادآور شد: خودروهای اعزامی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر تا پایان پیاده روی اربعین در مرز مستقر خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر در خصوص آخرین آمار جابجایی زائران اربعین در استان بوشهر نیز بیان کرد: از ۵ مرداد تا روز گذشته (۱۸ مرداد) ۱۲ هزار و ۱۷۸ مسافر از استان به مرز شلمچه اعزام شده‌اند.

رستمی ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی هزار و ۷۱۰ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی از مرز شلمچه به بوشهر برگشته‌اند.

کد خبر 6556083

