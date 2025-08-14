  1. استانها
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

روزانه ۶۰ دستگاه اتوبوس زائران را به بوشهر بازمی‌گرداند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: زائران شرکت کننده در مراسم پیاده روی اربعین، روزانه با ۶۰ دستگاه اتوبوس به استان باز می‌گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فرامرزی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای رفت و برگشت زائران استان به مرز شلمچه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس اختصاص یافته که در بازه کنونی، بیشترین تمرکز بر برگشت ایمن و سریع زائران از مرز به شهرهایشان است.

وی خاطرنشان کرد: با حضور نیروهای راهداری بوشهر در مرز شلمچه، زائران بدون مشکل خاصی روزانه با ۵۰ تا ۶۰ دستگاه اتوبوس به استان بازمی گردند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه فعالیت اتوبوس‌های استان در مرز تا زمان برگشت آخرین مسافر ادامه دارد، بیان کرد: از ابتدای طرح جابجایی اربعین تا روز گذشته، ۱۲ هزار و ۱۷۸ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی از بوشهر به مرز شلمچه اعزام و ۱۰ هزار ۴۲۷ نفر هم به استان منتقل شده اند.

