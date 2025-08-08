۲۰۰ اتوبوس برای جابجایی زائران بوشهری اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ۵ مرداد تا روز گذشته (۱۶ مرداد) ۱۱ هزار و ۴۱۳ مسافر از بوشهر به مرز شلمچه اعزام شده‌اند که این جابجایی در قالب ۳۹۹ سفر (سرویس) انجام شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲۷ هزار زائر از خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی استان استفاده کردند و برآوردها حکایت از افزایش زائران در کنگره عظیم اربعین امسال دارد.

رستمی خاطرنشان کرد: تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی، سرویس و نگهداری ناوگان، آماده باش راهدارخانه‌ها و گروه‌های راهداری، بازدید از پایانه‌ها و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی از جمله اقدامات راهداری استان برای این ایام است.

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان بوشهر اظهار داشت: به زائران گرامی توصیه می‌شود زمان سفر را مدیریت کنند و رفت یا برگشت خود را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند که دچار مشکلات احتمالی نشوند. همچنین زائرانی که با خودروی شخصی تردد می‌کنند به‌علت طولانی بودن مسیر، گرمای هوا و خستگی، در بازگشت از سفر هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند تا سفر ایمنی داشته باشند.