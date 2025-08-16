به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد که از امروز خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه باز و امکان خرید فروشگاهی نیز برای دانشجویان فراهم شده است.

با پیگیری شورای صنفی رفاهی، از امروز خوابگاه‌های دانشجویی به‌طور رسمی بازگشایی و جهت رفاه حال دانشجویان، امکان خرید از فروشگاه‌ها برای کلیه مقاطع فعال شد.

بر اساس اعلام دانشگاه، مبلغ واریزی به حساب سماد ۱۰ هزار تومان و سقف خرید ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. دانشجویان تنها با ارائه کارت دانشجویی و کارت ملی می‌توانند خرید کنند و خرید توسط افراد دیگر مجاز نیست.

گرچه شورای صنفی از ماه گذشته، ارائه غذا را برای این هفته تصویب کرده بود، اما به دلیل تأخیر در بازسازی سلف، پخت غذا امکان‌پذیر نبود. پیش‌بینی می‌شود از جمعه آینده، سرویس غذای دانشجویی آغاز شود.

در این اطلاعیه قید شده است که همچنین فروشگاه‌های خوابگاه مجیدیه و حکیمیه تا ساعات آتی برای رزرو خرید فعال خواهند بود و دانشجویان می‌توانند از فروشگاه‌های مختلف استفاده کنند.