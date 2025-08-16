به گزارش خبرگزاری مهر، جابر شهسواری اظهار کرد: در سال جاری به دلیل نبود بارندگی مناسب در فصل بهار در این پناهگاه از اوایل خردادماه بسیاری ازچشمه ها تاکنون یا خشک و یا خیلی کم آب شده اند که به دلیل محدودیت چشمهها در این زیستگاه کویری و بسیار گرم توأم با تبخیر زیاد، تنش آبی برای وحوش و جمعیت آنها، پیش آمده است.
وی اضافه کرد: این محدودیت منابع آب، لزوم اقدام سریع را میطلبد که در ادامه محیط بانان این پناهگاه و جمعی از همیاران بسیار دلسوز و زحمتکش با لایروبی و کندن چشمهها و تمیز کردن آنها از سنگ و شن و خاک که توسط حیوانات صورت گرفته بود، تعدادی از این منابع آبی مجدد فعال شدند.
مسئول پناهگاه حیات وحش یخاب اظهار کرد: ساخت آبشخور و رساندن آب دستی نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته است که با سرکشی مداوم به هرکدام از این منابع، مانع از تلف شدن و تا حدودی کوچ وحوش از موقعیت چشمهها میشود.
شهسواری بیان کرد: درآینده باید تدابیری جهت ایجاد منابع آبی پایدار و لایروبی مداوم چشمهها به منظور تأمین دبی آب مناسب اندیشیده شود که این اقدام با ادامه ساخت آبشخورها، آب انبارها و سدها برای مهار و ذخیره روانابهای فصلی و آبرسانی به نقاط حساس انجام میشود.
نظر شما