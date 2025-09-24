به گزارش خبرگزاری مهر، جابر شهسواری اظهار کرد: باتلاش محیط بانان پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران و بیدگل و حمایت‌های مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ۶ چشمه خشک شده این پناهگاه در شهریورماه امسال احیا شد.

وی اضافه کرد: در قسمتی از پناهگاه که شدت تنش آبی برای وحوش به دلیل خشکسالی‌های پیاپی بیشتر بود، ۶ چشمه که بسیارکم آب یا بی آب شده بودند، با انتقال بیل مکانیکی و انجام عملیات لایروبی شدند که نتیجه این اقدام، جریان آب با دبی پایدار بود.

پناهگاه حیات وحش یخاب در شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان با وسعت بالای ۲۷۰ هزار هکتار با تنوع اقلیمی کم نظیر و با دارا بودن پوشش گیاهی و جانوری بسیار غنی، مرز مشترک قابل توجه با پارک ملی کویر و مطرح شدن به عنوان کریدور اصلی تردد یوزپلنگ اسیایی به لحاظ زیست محیطی اهمیت فوق العاده ای در بین مناطق چهارگانه محیط زیستی ایران دارد.