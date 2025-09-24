  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

۶ چشمه در پناهگاه حیات‌وحش یخاب احیا شد

۶ چشمه در پناهگاه حیات‌وحش یخاب احیا شد

اصفهان- مسئول پناهگاه حیات وحش یخاب از احیای ۶ چشمه خشک شده در این پناهگاه با انجام عملیات لایروبی خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر شهسواری اظهار کرد: باتلاش محیط بانان پناهگاه حیات وحش یخاب شهرستان آران و بیدگل و حمایت‌های مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ۶ چشمه خشک شده این پناهگاه در شهریورماه امسال احیا شد.

وی اضافه کرد: در قسمتی از پناهگاه که شدت تنش آبی برای وحوش به دلیل خشکسالی‌های پیاپی بیشتر بود، ۶ چشمه که بسیارکم آب یا بی آب شده بودند، با انتقال بیل مکانیکی و انجام عملیات لایروبی شدند که نتیجه این اقدام، جریان آب با دبی پایدار بود.

پناهگاه حیات وحش یخاب در شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان با وسعت بالای ۲۷۰ هزار هکتار با تنوع اقلیمی کم نظیر و با دارا بودن پوشش گیاهی و جانوری بسیار غنی، مرز مشترک قابل توجه با پارک ملی کویر و مطرح شدن به عنوان کریدور اصلی تردد یوزپلنگ اسیایی به لحاظ زیست محیطی اهمیت فوق العاده ای در بین مناطق چهارگانه محیط زیستی ایران دارد.

کد خبر 6600765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها