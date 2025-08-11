به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبری روز دوشنبه در هفتمین مراسم گرامیداشت روز جنگلبان و جاننثاران منابع طبیعی که بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات بیوقفه محیطبانان و جنگلبانان، اظهار کرد: این شغل بیش از آنکه یک حرفه باشد، یک عشق و تعهد قلبی است.
وی ادامه داد: افرادی که پا به عرصه حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی میگذارند، با تمام وجود و با روح و جان خود برای حفظ طبیعت و زیستبوم کشور تلاش میکنند.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست اصفهان با بیان اینکه ما در شبکه حیات زندگی میکنیم، ابراز کرد: در شبکه حیات تکتک اجزای آن به هم وابستهاند؛ با این حال چالشهای بزرگی در سطح جهانی و ملی مانند فرونشست زمین، بیابانزایی، تغییرات اقلیمی، آلودگی آب و هوا و تهدیدات انسانی مانند سودجویی و دستاندازی به طبیعت پیش روی ما است.
اکبری با بیان اینکه این چالشها وظیفه ما را سنگینتر میکند، خاطرنشان کرد: محیطبانان و جنگلبانان با تمام وجود در برابر این تهدیدات ایستادگی میکنند.
لزوم تدوین برنامههای منسجم برای سازگاری با تغییرات اقلیمی
وی خطاب به جنگلبانان و حافظان طبیعت گفت: من بهعنوان کسی که سالها در این حوزه فعالیت کردم ارزش کار شما را با تمام وجود حس میکنم. شما نهتنها از منابع طبیعی حفاظت میکنید بلکه با تلاشهایتان بستری برای حیات نسلهای آینده فراهم میسازید و این مسئولیت، ارزشی بزرگ در پیشگاه مردم و خداوند دارد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیطزیست اصفهان با بیان اینکه برای موفقیت در این مسیر باید بر سه محور اصلی تمرکز کنیم، ابراز کرد: تغییرات اقلیمی اثرات شدیدی مانند خشکسالیهای گسترده و تغییر الگوهای فصلی را به همراه داشته است و ما باید برنامههای منسجمی برای سازگاری با این تغییرات تدوین کنیم.
اکبری بر لزوم تقویت مشارکت مردمی تاکید کرد و افزود: حفاظت از منابع طبیعی بدون همراهی مردم ممکن نیست زیرا در کشور ما حدود ۲۰ میلیون هکتار مناطق حفاظتشده و شکارممنوع داریم که با حدود سه هزار و ۵۰۰ محیطبان و تعداد مشابهی جنگلبان حفاظت میشوند.
وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی این مناطق و محدودیت نیروی انسانی حتی اگر تعداد نیروها را ۱۰ برابر کنیم، بدون مشارکت حداکثری جوامع محلی و مردم، حفاظت مؤثر امکانپذیر نخواهد بود.
تقویت همکاری بین دو سازمان منابع طبیعی و محیطزیست ضروری است
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان اضافه کرد: تقویت همکاری بین سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابع طبیعی میتواند چتری حفاظتی برای طبیعت کشور ایجاد کند.
اکبری خاطرنشان کرد: تجربههای موفق حفاظتگاههای مشارکتی، مانند چهار منطقه حفاظتی در شهرستان نائین، نشاندهنده تأثیر چشمگیر این همکاریها در احیای حیاتوحش و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، ۱۵ نفر از جنگلبانان و همیاران منابع طبیعی استان اصفهان تجلیل شدند. سه نفر از جنگلبانان نمونه استان نیز در سطح ملی تجلیل شدند.
نظر شما