هادی کاشانی‌نژاد در حاشیه جلسه کارگروه آب و فاضلاب شورای مدیریت بحران این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این نشست طرح مطالعاتی استفاده از آب‌انبارها به عنوان پشتیبان تأمین آب آشامیدنی شهروندان کاشان و آران و بیدگل بررسی شد.

وی با اشاره به شناسایی ۱۳۳ آب‌انبار در این دو شهر افزود: تاکنون ۸۶ مورد وارد مرحله عملیاتی شده است. به گفته او، این طرح در پنج فاز اجرا می‌شود که فاز نخست آن تهیه بانک اطلاعاتی آب‌انبارها و فاز دوم، تأمین آب پایدار برای این مخازن خواهد بود.

کاشانی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این طرح، آب‌انبارها در مواقع بحرانی و شرایط پدافندی نقش مهمی در مدیریت منابع آب و تأمین آب آشامیدنی ایفا کنند.