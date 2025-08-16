  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

آب‌انبارها؛ ذخیره استراتژیک آب کاشان در بحران‌ها

کاشان – مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث فرمانداری کاشان از اجرای طرح پنج‌فازی احیای آب‌انبارها برای تأمین پایدار آب در شرایط بحرانی خبر داد.

هادی کاشانی‌نژاد در حاشیه جلسه کارگروه آب و فاضلاب شورای مدیریت بحران این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این نشست طرح مطالعاتی استفاده از آب‌انبارها به عنوان پشتیبان تأمین آب آشامیدنی شهروندان کاشان و آران و بیدگل بررسی شد.

وی با اشاره به شناسایی ۱۳۳ آب‌انبار در این دو شهر افزود: تاکنون ۸۶ مورد وارد مرحله عملیاتی شده است. به گفته او، این طرح در پنج فاز اجرا می‌شود که فاز نخست آن تهیه بانک اطلاعاتی آب‌انبارها و فاز دوم، تأمین آب پایدار برای این مخازن خواهد بود.

کاشانی‌نژاد ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل این طرح، آب‌انبارها در مواقع بحرانی و شرایط پدافندی نقش مهمی در مدیریت منابع آب و تأمین آب آشامیدنی ایفا کنند.

