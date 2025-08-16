سقوط اتوبوس در الجزایر با ۱۸ کشته و ۲۴ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، به دنبال سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به داخل رودخانهای در منطقه «الحراش» واقع در شهر الجزیره پایتخت الجزایر، ۱۸ نفر از مسافران آن جان خود را از دست دادند.
به گزارش این رسانه، در این حادثه همچنین ۲۴ نفر زخمی شدند.
وزارت کشور الجزایر با صدور بیانیهای در این خصوص اعلام کرد: بیشتر مجروحان مداوا و ترخیص شدهاند؛ اما ۵ نفر همچنان در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان قرار دارند.
مقامات بلندپایه دولتی از جمله وزیر کشور، وزیر حمل و نقل و استاندار الجزیره برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.
عبدالمجید تبون رئیسجمهور الجزایر نیز به مناسبت این سانحه دلخراش، از جمعه شب یک روز عزای عمومی اعلام کرد و دستور داد پرچمها در سراسر کشور به حالت نیمهافراشته درآیند
