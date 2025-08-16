  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

سقوط اتوبوس در الجزایر با ۱۸ کشته و ۲۴ زخمی

در پی سقوط یک اتوبوس به داخل رودخانه ای در منطقه «الحراش» واقع در الجزایر، ۱۸ نفر جان باخته و ۲۴ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، به دنبال سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به داخل رودخانه‌ای در منطقه «الحراش» واقع در شهر الجزیره پایتخت الجزایر، ۱۸ نفر از مسافران آن جان خود را از دست دادند.

به گزارش این رسانه، در این حادثه همچنین ۲۴ نفر زخمی شدند.

وزارت کشور الجزایر با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: بیشتر مجروحان مداوا و ترخیص شده‌اند؛ اما ۵ نفر همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

مقامات بلندپایه دولتی از جمله وزیر کشور، وزیر حمل و نقل و استاندار الجزیره برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.

عبدالمجید تبون رئیس‌جمهور الجزایر نیز به مناسبت این سانحه دلخراش، از جمعه شب یک روز عزای عمومی اعلام کرد و دستور داد پرچم‌ها در سراسر کشور به حالت نیمه‌افراشته درآیند

