تأیید بازداشت کارمند سفارت فرانسه در مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، وزارت امور خارجه فرانسه امروز شنبه اعلام کرد که در حال مذاکره با کشور مالی در مورد بازداشت یک فرانسوی متهم به همکاری با سرویسهای اطلاعاتی برای «بیثبات کردن» باماکو است.
وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیهای در این خصوص اعلام کرد: بحثها برای رفع هرگونه سوءتفاهم و سپس آزادی فوری کارمند سفارت فرانسه در باماکو در جریان است.
این در حالیست که مقامات مالی روز پنجشنبه گذشته اعلام کردند که این تبعه فرانسوی به ظن فعالیت برای سرویسهای اطلاعاتی فرانسه بازداشت شده و «کشورهای خارجی» را به تلاش برای بیثبات کردن باماکو متهم کردند.
به گزارش این رسانه، شورای نظامی حاکم بر این کشور غرب آفریقا که پس از کودتاهای متوالی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به قدرت رسید، همچنین اعلام کرد که دهها سرباز به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت بازداشت شدهاند.
