به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که معترضان صهیونیست مقابل منازل وزرای کابینه نتانیاهو از جمله وزیر آموزش در مرکز اراضی اشغالی تجمع کردند.

آنها همچنین تقاطع رعنانا واقع در شمال تل آویو و بزرگراه شماره ۱ در ورودی قدس اشغالی را بستند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که معترضان مسیرهای زیادی را در سراسر اراضی اشغالی بستند. آنها خواهان توقف جنگ در نوار غزه و بازگشت اسرای صهیونیست هستند.

پیشتر اعلام شده بود که قرار است امروز در سراسر اراضی اشغالی اعتصاب فراگیر آغاز شود.