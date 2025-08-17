به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الجزیره به بررسی ابعاد مختلف راهپیمایی ساکنان سرزمین‌های اشغالی برای توقف جنگ و تبادل اسرای صهیونیست پرداخته و نوشت که این اقدام در اعتراض به ادامه جنگ در غزه و درخواست از کابینه برای توقف درگیری‌ها و تمرکز بر مذاکرات برای دستیابی به توافق با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین صورت گرفت که تبادل اسرا و بازگرداندن تمامی اسرای صهیونیست را تضمین کند.

این اعتصاب توسط «انجمن خانواده‌های اسرا» و با مشارکت اسرای آزاد شده در مبادلات قبلی و جنبش‌های اعتراضی و اتحادیه‌های صنفی متعدد برگزار شد و احزابی از اپوزیسیون اسرائیل نیز به آن پیوستند.

اول: مطالبات و شرکت‌کنندگان

مطالبات شرکت کنندگان در این اعتراضات بر توقف جنگ علیه غزه و مذاکرات تبادل اسرا متمرکز بود که منجر به توافق شود و تمامی اسرای اسرائیلی را بازگرداند.

خانواده‌های اسرا و تعدادی از اسرای آزادشده قبلی، همراه با اتحادیه‌های صنفی، مقامات محلی، و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری در این اعتصاب شرکت کردند. همچنین صدها هزار کسب‌وکار درهای خود را بستند و به کارمندان خود مرخصی دادند تا در این رویدادها شرکت کنند.

این اعتراضات با تدابیر امنیتی شدید همراه بود، به طوری که پلیس واحدهای بزرگی را در اطراف تل‌آویو و شهرهای مرکزی مستقر کرد تا از هرگونه درگیری یا تلاش برای بستن جاده‌های حیاتی جلوگیری کند. در این میان بیش از ۳۵ صهیونیست توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به این ترتیب، اعتصاب از یک مطالبه انسانی برای خانواده‌های اسرا به یک اهرم فشار بر کابینه بنیامین نتانیاهو تبدیل شد که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است.

دوم: اعتصاب عمومی

اعتصاب عمومی در سرزمین‌های اشغالی از ساعات اولیه صبح در چندین شهر و شهرک صهیونیستی آغاز شد و صدها مقام محلی، از جمله شهرداری تل‌آویو، همراه با سازمان‌های مدنی و حقوق بشری از آن حمایت کردند. همچنین شرکت‌های بزرگ به کارمندان خود اجازه مشارکت در این اعتراضات را دادند.

این اعتراضات شامل راهپیمایی، سخنرانی‌ها و ملاقات با اسرای آزاد شده و خانواده‌های اسرای کنونی بود.

به نوشته روزنامه اقتصادی «ذا مارکر»، تعطیلی کسب‌وکارها و توقف تقریباً کامل در بازار کار، چندین میلیارد شکل خسارت برای رژیم صهیونیستی به بار آورد.

روزنامه اقتصادی «گلوبس» نیز تخمین زد که اعتصاب در یک روز میلیاردها شِکِل به اقتصاد اسرائیل خسارت وارد کرده است، اما تأثیر اقتصادی هدف اصلی نبود، بلکه هدف اصلی این است که اهرم فشاری بر کابینه ایجاد شود.

سوم: فشار افکار عمومی

ناظران معتقدند که اعتصاب امروز در سرزمین‌های اشغالی یک رویداد گذرا نیست، بلکه نقطه عطفی در نشان دادن عمق بحران داخلی در سرزمین‌های اشغالی و باعث شد فشار اقتصادی و پیام سیاسی مستقیم و جنبش مردمی گسترده با هم ترکیب شود.

رافید دروکر، تحلیلگر سیاسی در کانال ۱۳ اسرائیل، گفت که هدف از این اعتراضات فشار بر کابینه نتانیاهو برای توقف جنگ و حرکت به سمت مذاکرات برای توافق تبادل اسرا بود. وی افزود که سرسختی کابینه در ادامه جنگ و اشغال غزه، بحران اعتماد داخلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

دروکر افزود که اعتصاب نشان داد که جامعه اسرائیل دیگر ساکت نیست و کابینه نتانیاهو با یک بحران سیاسی داخلی روبرو است که ثبات و بقای آن را تهدید می‌کند.

چهارم: قمار نتانیاهو

یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها در سرزمین‌های اشغالی معتقد است که کابینه نتانیاهو نظر اکثریت را نادیده می‌گیرد و جنگ را با تصمیم دیکتاتوری خود دنبال می‌کند. وی تأکید کرد که اعتصاب، فلج شدن اقتصاد و پر شدن خیابان‌ها از تظاهرکنندگان، تنها راه‌های نجات اسرائیل از «قمار خطرناک اشغال غزه» با وجود مخالفت ارتش و دستگاه‌های امنیتی است.

گولان در اظهاراتی به روزنامه هاآرتص گفت که نتانیاهو مثل آب خوردن دروغ می‌گوید. بزرگترین و خطرناک‌ترین دروغ وی نیز مربوط به جنگ در غزه و توجیه آن با شعار پیروزی مطلق است.

وی تاکید کرد که فشار مردمی از طریق اعتصاب و راهپیمایی تنها یک اعتراض نیست، بلکه وسیله‌ای برای مجبور کردن کابینه به بازنگری در سیاست خود در قبال جنگ است که استمرار آن هزینه‌های انسانی، سیاسی و امنیتی زیادی برای اسرائیل خواهد داشت.

ایتمار آیکر تحلیلگر سیاسی روزنامه یدیعوت آحارانوت می‌گوید که اعتصاب پیامی مستقیم به نتانیاهو فرستاد، چرا که بر توقف جنگ و حرکت به سمت مذاکرات تبادل اسرا متمرکز بود.

آیکر توضیح داد که نتانیاهو با یک دوراهی مضاعف روبرو است: فشارهای خانواده‌های اسرا و افکار عمومی که از طولانی شدن جنگ ناراضی‌تر می‌شوند که در طرف مقابل آن ادعای وی مبنی بر پیروزی نظامی در جنگ غزه قرار دارد.

وی افزود: معضل پیش روی نتانیاهو حل این دو راهی است که آیا به خواسته‌های افکار عمومی تن دهد یا به قمار خود در جنگ غزه که به شکاف داخلی و انزوای بین‌المللی اسرائیل منجر خواهد شد، ادامه دهد.

پنجم: تأثیر اعتراضات

بن کاسپیت، تحلیلگر سیاسی روزنامه معاریو معتقد است که اعتصاب یک تغییر اساسی در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، زیرا خانواده‌های اسرا دیگر تنها یک جریان انسانی نیستند، بلکه به یک نیروی سیاسی و اجتماعی فعال تبدیل شده‌اند.

او افزود که این خانواده‌ها موفق شدند رنج خود را به یک مسئله داخلی تبدیل کنند و افکار عمومی اسرائیل متقاعد شده که راه‌حل جنگ، انجام مذاکره و توافق تبادل اسرا است. با این حال، نتانیاهو همچنان به گزینه جنگ طولانی و اشغال غزه پایبند است و به گفتمان امنیتی به عنوان وسیله‌ای برای ماندن در قدرت تکیه می‌کند.

ناظران معتقدند که این اعتصاب، رژیم صهیونیستی را در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار می‌دهد که یا باید با خواسته افکار عمومی تن دهد و زندگی اسرا و ثبات در سرزمین‌های اشغالی را در اولویت قرار می‌دهد؛ یا به جنگی متمرکز شود که تنها نتیجه آن خونریزی بیشتر، شکاف داخلی و خسارات اقتصادی و سیاسی برای اسرائیل خواهد بود.