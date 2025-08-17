کتاب صوتی «صدای خرخر گلو» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «صدای خرخر گلو» نوشته هادی جعفری به‌تازگی با گویندگی بهمن وخشور و ضحی علیپور توسط مؤسسه آوای چیروک منتشر و روانه بازار نشر شده است.

هادی جعفری امان آبادی (متولد ۱۳۴۲ در تهران) پژوهشگر، فیلسوف شاعر و دانش‌آموخته دکترای فلسفه دین در پژوهشگاهِ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. پژوهش‌های او در حوزه شعر و مثنوی‌سرایی (مثنوی و شعرِ فلسفی انسان‌شناختی) و فلسفه افلاطون است.

کتاب «صدای خرخر گلو» که نسخه مکتوب آن توسط انتشارات شالگردن منتشر شده، شامل ۲۲ داستان کوتاه است که در آنها به مفاهیمی چون عشق، حماسه، خانواده و موضوعات اجتماعی پرداخته است.

در بخشی از این کتاب می‌شنویم:

با دستِ راستم گلویش را گرفتم و او را به دیوار چسباندم به طوری که فقط نوک پاهایش بر زمین بود. چنان گلویش را فشار دادم که صورتِ پُرمویش چروکیده شد و چشم‌هایش وَق زد. صورتِ پرمویش باعث شده بود که دستانم کمی لیز بخورد و فشار، بیش‌تر، بر صورتش وارد شود و متأسفانه این‌جوری کمی نفسش جا می‌آمد. دست‌هایش می‌لرزید و کاملاً بی‌حرکت بود و هیچ عکس‌العملی نداشت. فقط از گلویش صدای خرخر شنیده می‌شد. با این‌که می‌توانست مقاومت کند و مرا پس بزند ولی هیچ کاری نمی‌کرد. هر چند ثانیه یک‌بار، رعشه‌ای بدنش را فرا می‌گرفت و پاهایش از زمین کنده می‌شد. واقعاً اعصابم را داغان کرده بود! دیگرکاسه صبرم لبریز شده بود و به تهِ خط رسیده بودم!

مدیریت تولید کتاب صوتی «صدای خرخر گلو» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی به عهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه شده است.