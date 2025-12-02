«ویلف ترسوی بزرگ؛ دایناسورها را نجات می دهد» را بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب صوتی نوشته جرجیا پریجت است که با ترجمه لیدا هادی و با صدای بهمن وخشور، سحر حسینی، هستی صادقی، یاسمن غدیرپور، آریا وخشور و ایلیا وخشور توسط انتشارات کتاب پارک تولید و منتشر شده است.
کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ؛ دایناسورها را نجات میدهد»، جلد پنجم از مجموعه داستانهای «ویلف ترسوی بزرگ» است که پیش از این چهار جلد این مجموعه نیز به صورت صوتی تولید و منتشر شده است. این مجموعه درباره پسرکی به نام ویلف است که همراه با خواهرش، کارهای خیلی بزرگی انجام میدهند.
داستان کتاب صوتی ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات میدهد با معرفی ویلف، پسربچهای خیالپرداز و ترسو آغاز میشود که فهرستی بلندبالا از ترسهایش دارد؛ از اسکلتها و شبهای تاریک گرفته تا دایناسورهای غولپیکر. خواهر کوچکش دات، عاشق دایناسورهاست و حتی اسمهای عجیب آنها را هم بلد است. مادرشان پیشنهاد میدهد که ویلف و دات به موزه دایناسورها بروند.
ویلف با وجود ترسش، قبول میکند و با کلاه ایمنی و شیشه خردل سیاه برای مقابله با ترسهایش آماده میشود. در مسیر، دوست شرورشان آلن و سگش کوین فیلیپس هم به جمع آنها اضافه میشوند.
در موزه، اتفاقات عجیبی رخ میدهد و ماجرا به اختراع ماشین زمان توسط آلن میرسد. گروه ناخواسته به گذشته سفر میکند و ابتدا سر از دوران هنری هشتم درمیآوردند و سپس به عصر دایناسورها پرتاب میشوند. آنها با دایناسورهای واقعی روبهرو میشوند و حتی با یک تیرانوساروس رکس دوست میشوند.
ویلف با استفاده از دفترچه راهنمای «چطور ترسهایتان را کنار بگذارید»، تلاش میکند بر ترسهایش غلبه کند و در نهایت با کمک دوستان جدیدش، راهی برای بازگشت به خانه پیدا میکند. در این مسیر، ویلف یاد میگیرد که شجاعت فقط به معنای نترسیدن نیست، بلکه به معنای روبهروشدن با ترسها و کمک به دیگران است.
راوی در این مجموعه با کودک حرف میزند و او را در روند داستان شریک میکند و همین موضوع شنیدن این کتاب صوتی را برای مخاطب جذابتر میکند.
شنیدن کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ دایناسورها را نجات می دهد» برای تمام کودکان و نوجوانانی که به داستانهای تخیلی، هیجانانگیز و پر ماجرا علاقه دارند، تجربه جذابی میسازد.
مدیریت تولید کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ؛ به فضا میورد» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی بهعهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۲ ساعت و ۲ دقیقه و قیمت ۶۹ هزار تومان عرضه شده است.
