به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت و جلسات ملاقات مردمی هر هفته و بهطور منظم در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، مجتمعهای قضائی، دادگستری کل استانها و شهرستانها برگزار میشود تا مردم مشکلات و دغدغههای خود را با مسئولان قضائی در میان بگذارند. بر همین اساس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه بیش از سایر ادارات و برخی نهادهای قضائی، عمدهترین مشکلات قضائی را استماع و به افراد، نهادها و مراجع ذیربط انتقال میدهد بهطوریکه بیشترین درخواستهای مردمی دیدار و ملاقات با ریاست قوه قضائیه و مسئولین عالی قضائی است.
بسیاری از مردم به ادارهی کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه مراجعه میکنند و خواستار دیدار با معاونان، مسئولان عالیرتبه و شخص رئیس قوه هستند بنابراین خواستههای خود را به قضات مستقر و یا کارشناسان حقوقی مطرح کرده و بسیاری از آن خواستهها را جهت ضبط مطالب، به رشته تحریر درمیآورند.
موارد مهم، قابلتأمل، چالشی و یا غامض به سمع و نظر مدیرکل ارتباطات مردمی یا استحضار رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه میرسد. وجود این نهاد بهمنظور استماع، دریافت اطلاعات و بررسی معضلات مردم و متقابلاً تلقین حس اعتماد و اطمینان به مراجعین که نهادی برای گوش سپردن و شنیدن سخنان و درد و دلهای مردم بوده فینفسه ارزشمند است.
در همین راستا حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی و همچنین آسیبشناسی روندها و رویههای موجود در واحدهای قضائی، با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به درخواستهای حقوقی و قضائی مراجعان رسیدگی کرد و گفت: آگاهیبخش حقوقی و افزایش اطلاعات و دانش مردم در حوزه مسائل و موضوعات قضائی و حقوقی، یک اصل اساسی و بسیار حائز اهمیت است؛ در همین ملاقاتهای امروز، من متوجه شدم که بسیاری از شما عزیزان، چنانچه از آگاهی لازم در حوزه مسائل حقوقی و قضائی برخوردار بودید، در سرمایهگذاریها و فعالیتهایی که داشتید، متضرر و مغبون نمیشدید. به هر ترتیب، افزایش آگاهی و دانش حقوقی و قضائی شما مردم، هم وظیفه ما در دستگاه قضائی و هم وظیفه نظام رسانهای کشور است؛ خود شما بزرگواران نیز نسبت به افزایش اطلاعات حقوقی و قضائی خود و دوستان و آشنایانتان نیز جهد و کوشش داشته باشید.
وی ادامه داد که علاوه بر فقدان اطلاعات و دانش حقوقی و قضائی که بعضاً منجر به سوءاستفاده و کلاهبرداری از افراد میشود، مقولهی دیگر، غفلت کردن افراد است؛ گاهی فرد بدون اخذ تضامین کافی و انعقاد قرارداد متقن و مستحکم، مبالغ معتنابهی پول را در اختیار دیگری قرار میدهد و اینچنین، پول و سرمایه او به یغما میرود. همگان باید هشیار باشیم و اعتماد بیجا به کسی نداشته باشیم.
ارشاد حضوری مراجعان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
سید علیاصغر رفاهی در درباره ملاقاتهای مردمی صورت گرفته در تیر ماه سال ۱۴۰۴ در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: از رویکردهای واحد پاسخگویی، توجه عمیقتر و بیشتر به جنبههای حقوقی مسائل مطروحه و ارشاد متقاضیان است. واحد ارشاد و معاضدت حقوقی در حال حاضر علاوه بر قضات متعدد مستقر در این اداره کل، یک کارشناس حقوقی ثابت نیز در مجموعه وجود دارد که نسبت به راهنمایی و ارشاد حقوقیِ مراجعین اقدام میکند.
وی افزود: درباره مراجعان حضوری، نتیجه نامهنگاریها به استان دریافت و درباره مکاتبات صورت پذیرفته و همچنین پاسخهایی که از استانها به این اداره کل ارسال میشود و جهت پرهیز از حضور مراجعان، واحد پاسخگویی تلفنی به مردم نیز تعبیه شده است.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه بیان کرد: در تیر ماه ۱۴۰۴ برای ۲ هزار و ۶۱۷ نفر مشاوره حضوری صورت گرفته و موارد لازم به مراجع قضائی منعکسشده است.
رفاهی ادامه داد: میانگین زمان انتظار برای مکالمه با مشاور بهصورت حضوری در این ماه ۱۰ دقیقه بوده است.
پاسخگویی تلفنی
وی بیان کرد: بهمنظور اطلاعرسانی به مراجعان و چگونگی اطلاع آنها از شماره، تاریخ و مرجع ارسال مکاتبهای انجامشده بابت درخواست آنها، شماره تلفن ۱۲۹، گزینه ۴ در نظر گرفتهشده است، مراجعان حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ مراجعه میتوانند با گرفتن این شماره از مکاتبه انجام شده درباره درخواستهای خود با خبر شده و شماره، تاریخ و نام مرجع مکاتبه شده را دریافت و نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام کنند.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه اظهار کرد: در تیر ماه مجموعاً تعداد ۳۷۳ مورد تماس تلفنی (به مدت زمان ۱ هزار و ۳۹ دقیقه مکالمه) با این اداره کل برقرار شده و شماره و تاریخ نامه ارسالی و مرجع دریافتکننده درخواست به متقاضیان اعلامشده است.
درخواستهای مردمی ثبتشده در تارنمای سامع
رفاهی ادامه داد: در ماههای اخیر و در پی همکاریهای گستردهی مراجع قضائی (بهویژه شهرستانها) و نهادهای تابعه با اداره کل ارتباطات مردمی درباره ارجاعات سامع، بهطور مرتب پاسخهای متعددی مربوط به درخواستهای مردمی از این مراجع دریافت میشود که این پاسخها توسط کارشناسان بخش سامع، ملاحظه و در صورت لزوم کل یا قسمتهایی از پاسخ دریافتی به اطلاع متقاضی رسانده میشود.
وی بیان کرد: در تیر ماه ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۶۸۹ مورد درخواست در سامانه اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه (سامع) ثبت شده است.
تعداد افراد ملاقات شده توسط حوزه مدیریت و رؤسای ادارات
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، گفت: روزانه علاوه بر اداره پاسخگویی، تعدادی افراد خواهان ملاقات با مدیرکل ارتباطات مردمی هستند که از آن اداره به دفتر مدیریت هدایت میشوند. در همین زمینه مدیر کل ارتباطات مردمی از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ فقط به ملاقات و دیدار مردمی میپردازد. همچنین برای برخی افراد اقدام فوری یا اقناع حقوقی لازم است که به فراخور به معاون مدیرکل یا سایر ادارات زیرمجموعه هدایت میشوند. علاوه بر این، معمولاً نمایندگان تجمعکنندگان نیز جهت پیگیری خواسته خویش مراجعاتی داشته که به اداره ارتباطات و ملاقاتها مراجعه میکنند.
رفاهی بیان کرد: تعداد افراد ملاقات شده توسط مدیرکل ۳۸۵ نفر، معاون مدیرکل ۲۷۸ نفر، رئیس اداره ارتباطات و ملاقاتها ۵۷ نفر، رئیس اداره بررسی و ارشاد قضائی ۱۲۰ نفر، رئیس اداره پیگیری و رسیدگی به گزارشات ۱۶ نفر، رئیس اداره پاسخگویی هزار و ۹۴۰ نفر، ۱ هزار و ۶۹ نفر قضات مستقر در اداره پاسخگویی که در مجموع ۳ هزار و ۸۶۵ نفر ملاقات شدهاند.
