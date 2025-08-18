به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد که برای جذب عمومی در منصب قضا، از واجدین شرایط دعوت به ثبتنام میکند. داوطلبان میتوانند از ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ تا پایان ۷ شهریور ۱۴۰۴ بهصورت اینترنتی از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
شرایط عمومی:
تابعیت اصلی ایران
اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام، ایمان و عدالت
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
طهارت مولد
سلامت جسمی و روانی متناسب با وظایف قضائی
دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت معتبر
نداشتن سابقه کیفری مؤثر
حسن شهرت، اخلاق و امانتداری
عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
سابقه بیمه حداکثر ۱۲ سال در صورت اشتغال
سن حداقل ۲۲ سال و حداکثر ۳۶ سال در روز ثبتنام (افزایش سن تا ۴ سال با ارائه تأییدیه معتبر برای ایثارگران و دارندگان مدارک تحصیلی ارشد و دکتری)
شرایط اختصاصی:
داوطلب باید دارای یکی از مدارک زیر باشد:
کارشناسی حقوق (تمام گرایشها)، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضائی
کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و حقوق یا معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتری رشته حقوق
سطح دو حوزوی یا بالاتر
رشته، گرایش و مقطع تحصیلی باید مطابق با موارد فوق باشد و در مدارک ذکر شده باشد. دارندگان مدارک بالاتر نیز در صورت داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا حوزوی میتوانند شرکت کنند.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام:
تکمیل ثبتنام اینترنتی
پرداخت هزینه ثبتنام به مبلغ ۸ میلیون ریال از طریق سامانه
بارگذاری عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید، تمام رخ، بدون حاشیه زائد، با حجاب کامل برای خواهران، بدون عینک یا پوشش صورت، اندازه ۴*۳، حجم ۱۵ تا ۷۰ کیلوبایت، با فرمت JPG
ارسال عکس نامعتبر منجر به ابطال ثبتنام و محرومیت از شرکت در آزمون خواهد شد.
زمان و نحوه برگزاری آزمون:
ثبتنام فقط به صورت اینترنتی انجام میشود. آزمون به شکل تستی در نیمه دوم آبان ماه برگزار خواهد شد و جزئیات زمان و مکان متعاقباً اعلام میگردد.
مواد آزمون برای داوطلبان دانشگاهی:
حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره و…)
آئین دادرسی مدنی (به جز داوری)
حقوق تجارت (شرکتها و اسناد تجاری)
حقوق کیفری (جزای عمومی و اختصاصی)
آئین دادرسی کیفری
مواد آزمون برای داوطلبان حوزوی اهل تشیع:
شرح لمعه (مباحث مختلف فقهی مرتبط با قضاء)
اصول فقه
قواعد فقه
برای داوطلبان حوزوی اهل تسنن:
فقه
اصول فقه (منهاج الوصول به علم الاصول)
آزمون هوش و استعداد شغلی برای کلیه داوطلبان برگزار میشود.
ملاحظات:
ملاک احراز شرایط زمان ثبتنام است و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده داوطلب است.
داوطلبان ایثارگر نیز میتوانند در این آزمون شرکت کنند.
استفاده از کتاب، جزوه یا هرگونه کمک آموزشی در زمان آزمون ممنوع است.
داوطلبان باید دقت کنند تنها در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به ثبتنام اقدام کنند، در غیر این صورت از مراحل بعدی حذف خواهند شد.
