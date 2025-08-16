رسیدگی به مشکلات قضائی نمازگزاران در میز خدمت نماز جمعه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضائی با مردم میز خدمت قضائی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی نمازگزاران نماز جمعه تهران با حضور دو نفر از کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، مورخ جمعه ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ساعت ۱۴:۳۰ واقع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

سید علی اصغررفاهی، مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه در خصوص برگزاری میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه تهران توسط کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه همکاران ما از اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه به نوبت هر هفته جمعه‌ها توسط دو نفر از همکاران اداره کل به صورت برنامه ریزی شده در محل اقامه نمازجمعه در خدمت مردم شریف و هموطنان عزیز بوده و به مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضائی مراجعه‌کنندگان و نمازگزاران رسیدگی کرده و راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را درخصوص مشکلات و خواسته‌هایشان ارائه کرده و چنانچه درخواستی کتبی داشته باشند جهت رسیدگی در اداره کل تحویل می‌گیرند، در این نماز جمعه نیز همکاران اداری ما در میز خدمت نماز جمعه تهران واقع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) حضور داشته و به مشکلات حقوقی و قضائی ۴۰ نفر رسیدگی و ۱۵ فقره درخواست کتبی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مراجعه کنندگانی که نیاز به ملاقات حضوری با مدیران و مسئولان عالی قضائی داشتند در فهرست ملاقات قرار خواهند گرفت و در زمان حضور مسئولان قضائی مربوطه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه با آنها تماس گرفته خواهد شد، مراجعه کنندگانی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند درخواستشان اخذ و ان شاءالله در اسرع وقت با مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این رابطه مکاتبه و نتیجه به درخواست کنندگان ابلاغ خواهد شد. همچنین مراجعه کنندگانی که نیاز به ملاقات با سایر مسئولان قضائی استان‌ها داشتند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

رفاهی بیان کرد: درخواست‌های اخذ شده در این میز خدمت با رویکرد حل مسأله پیگیری و بررسی و نتایج نهایی در اسرع وقت به درخواست کنندگان و مراجعه کنندگان ابلاغ خواهد شد. متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضائی و پیشنهادات و انتقادات مد نظر خود را به صورت کتبی به نمایندگان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه مستقر در محل میز خدمت نماز جمعه تقدیم کنند.