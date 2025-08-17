آزادگان و مدافعان حرم قوه قضائیه تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، همایش تکریم آزادگان سرافراز و مدافعان حرم قوه قضائیه با حضور حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه، جمعی از کارکنان آزاده و مدافع حرم دستگاه قضائی و خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران برگزار شد.
حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک سالروز ورود آزادگان به کشور اسلامی، اظهار کرد: خدا را شاکرم که توانستم در جمع رهروان حقیقی امام حسین (ع) و سرمایههای ارزشمند میهن اسلامی باشم.
وی افزود: ما ۸ سال جنگیدیم، شهید و آزاده دادیم تا ذرهای از خاک میهن اسلامی به تصرف دشمن در نیاید.
عبدلیانپور تصریح کرد: ما در جنگ تحمیلی و دفاع از حرم با عزیزانی مواجه هستیم که رضایت الهی را بر همه ارزشهای مادی و دنیوی ترجیح دادند. آزادهای که قدم اول را روی نفسش گذاشته و به سوی رضایت الهی قدم برداشته حقیقتاً قابل ستایش و تمجید است.
وی ادامه داد: آزادگان ما شکنجه را به جان خریدند، اما یک وجب از خاک میهن را واگذار نکردند. مدافعان حرم نیز رهرو همین راه بودند. برای این شهدا مرگ کوچکتر از آن است که حواس آنها را از حرم ناموس اهلبیت (ع) دور کند.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه یادآور شد: ما در این خاک قهرمانانی ملموس و حقیقی داریم که در دنیای قهرمانان پوشالی فضای مجازی مایه افتخار و مباهات ما هستند. اینان فرزندان و سربازان واقعی سردار سرافراز اسلام سردار شهید قاسم سلیمانی هستند.
وی افزود: بیایید با هم پیمان ببندیم که اگر تیغی از سوی ما پرتاب شد بر سر مستکبران و مستبدان عالم فرود آید و دعا کنیم پرچم این انقلاب حسینی با دستان مبارک مقام معظم رهبری تقدیم صاحب اصلی آن امام زمان (عج) شود.
بهروز حسنی مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: شهدا، ایثارگران، آزادگان و خانوادههای آنان مایه افتخار و سرافرازی ملت ایران هستند و بر همین اساس وظیفه خود میدانیم که در خدمت این عزیزان باشیم تا شاید گوشهای از رشادتها و جانفشانیهای آنان را جبران کرده باشیم.
وی ادامه داد: نظرات و پیشنهادات این عزیزان را با تمام وجود میپذیریم و برای رفع مشکلات و چالشهای احتمالی آنان به کار میبندیم.
گفتنی است؛ در این مراسم چند نفر از آزادگان و یادگاران جنگ تحمیلی و جانبازان مدافع حرم خاطراتی از روزهای جنگ و اسارت خود برای حضار نقل کردند.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از آزادگان و مدافعان حرم منتسب به دستگاه قضائی و خانوادههای معزز شهدا تجلیل شد.
