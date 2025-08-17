به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای راهکار ۲۲۳ سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ آخرین جلسه کارگروه ملی ارزیابی و انتخاب مدیران برتر قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضای کارگروه متشکل از نمایندگانی از حوزه ریاست، معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات با موضوع ارزیابی و انتخاب مدیران برتر ملی «رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور» و «مدیران برتر ستادی و استانی باقیمانده از جلسات ماقبل» برگزار شد.

در این جلسه ابتدا به ارزیابی و انتخاب مدیران باقیمانده از جلسات قبل در بخش‌های ستادی و استانی اقدام شد. کارگروه در برخی موارد به اجماع نهایی جهت انتخاب مدیران معرفی شده در بخش‌های مختلف نرسیده بود که پس از بررسی و مداقه بیشتر مدیران، این واحدها مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و در نهایت انتخاب شدند.

رؤسای کل دادگستری‌های حائز رتبه اول تا سوم به عنوان مدیران برتر ملی در این بخش معین شدند.

پس از انتخاب رؤسای کل برتر، کارگروه اقدام به ارزیابی و انتخاب دادستان‌های برتر مراکز استان‌ها کرد که با توجه به رتبه‌بندی انجام شده در این بخش توسط دادستانی کل کشور، عملکرد دادستان‌ها در حوزه‌های مرتبط با مأموریت‌ها، اسناد بالادستی و سند تحول و تعالی ملاک عمل قرار گرفت و دادستان‌های اول تا سوم به عنوان مدیران برتر ملی در بخش دادستان‌های مراکز استان نیز مشخص شدند.

در طی این دوره کارگروه ملی ارزیابی و انتخاب مدیران برتر قوه قضائیه در مجموع صلاحیت عملکردی مدیریتی ۲۶۳ مدیر را که واحدهای ستادی و استانی معرفی کرده بودند مورد ارزیابی قرار داد و در مجموع ۷۴ نفر در سطوح ملی، استانی و مدیران سازمان‌ها و مراکز تابعه برگزیده شدند.

تعداد ۳ نفر از رؤسای کل دادگستری‌ها، ۳ نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها و ۷ نفر از معاونت‌های ستادی و مراکز و واحدهای قضائی ملی به عنوان مدیران برتر ملی، تعداد ۵ نفر از سازمان‌های تابعه به عنوان مدیران برتر ستادی و تعداد ۴۳ نفر از شورای مدیران استان‌ها و ۱۳ نفر از معاونت‌های ستادی، مراکز و سازمان‌های تابعه به عنوان مدیران برتر استانی انتخاب شدند.

شایان ذکر است طی مراسمی با حضور مسئولین عالی قوه قضائیه از منتخبین تقدیر به عمل خواهد آمد.