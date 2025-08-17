به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی منطقه جنوب محور «موراگ» نزدیک رفح در جنوب نوار غزه را به عنوان محل انتقال صدها هزار آواره فلسطینی و محاصره آنها تعیین کرده است. این آوارگان حق خروج از منطقه مذکور را نخواهند داشت.

این منطقه تحت کنترل باند یاسر ابوشباب یک جنایتکار تحت پیگرد قرار دارد که با رژیم صهیونیستی برای به آشوب کشیدن نوار غزه همکاری می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که از امروز یکشنبه اقدامات لازم برای انتقال آوارگان فلسطینی به جنوب نوار غزه را انجام می‌دهد.

هدف اصلی تل آویو از اجرای این طرح، کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها به خارج از نوار غزه و تخلیه این باریکه است. پیشتر نیز کابینه نتانیاهو با اشغال کامل شهر غزه موافقت کرده بود.