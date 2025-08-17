  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۰

تل‌آویو محل زندانی کردن هزاران آواره فلسطینی را تعیین کرد

تل‌آویو محل زندانی کردن هزاران آواره فلسطینی را تعیین کرد

یک شبکه صهیونیستی از تعیین مکان برپایی اردوگاه در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی با هدف زندانی کردن صدها هزار آواره فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی منطقه جنوب محور «موراگ» نزدیک رفح در جنوب نوار غزه را به عنوان محل انتقال صدها هزار آواره فلسطینی و محاصره آنها تعیین کرده است. این آوارگان حق خروج از منطقه مذکور را نخواهند داشت.

این منطقه تحت کنترل باند یاسر ابوشباب یک جنایتکار تحت پیگرد قرار دارد که با رژیم صهیونیستی برای به آشوب کشیدن نوار غزه همکاری می‌کند.

ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که از امروز یکشنبه اقدامات لازم برای انتقال آوارگان فلسطینی به جنوب نوار غزه را انجام می‌دهد.

هدف اصلی تل آویو از اجرای این طرح، کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها به خارج از نوار غزه و تخلیه این باریکه است. پیشتر نیز کابینه نتانیاهو با اشغال کامل شهر غزه موافقت کرده بود.

کد خبر 6562463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها