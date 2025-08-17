به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل گرسنگی در غزه جابجایی سامانه کمک رسانی سازمان ملل متحد با «مؤسسه آمریکایی- اسرائیلی غزه» بود که با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفت.

این بیانیه تصریح کرد که ساختار کمک رسانی آمریکایی صهیونیستی در غزه رویکردی غیر انسانی دارد و هرج و مرج و مرگ را در این منطقه ایجاد می‌کند.

آنروا در بیانیه خود تصریح کرد که برای بهبود شرایط غزه باید به ساختار هماهنگی و توزیع مشخص کمک‌های انسانی در غزه که توسط سازمان ملل متحد و بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل و بشردوستانه صورت می‌گرفت، بازگشت.

در همین رابطه امروز نیز مجتمع بیمارستانی ناصر در غزه اعلام کرد که در حمله نظامیان صهیونیست به منطقه موراگ واقع در جنوب نوار غزه، ۶ تن از افراد در حین انتظار برای دریافت غذا شهید شده و تعدادی نیز زخمی شده‌اند. منابع دیگری در بیمارستان‌های غزه نیز گفتند که علاوه بر ۶ تن، ۳ تن دیگر نیز طی امروز در صف دریافت کمک شهید شده‌اند.