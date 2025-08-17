سیل در شمال چین؛ ۸ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین، دست کم هشت نفر جان باختند.

به نوشته شینهوا، در هنگام جاری شدن سیل گروهی ۱۳ نفره در منطقه مذکور در حال طبیعت گردی بودند. در این حادثه، چهار نفر نیز مفقود شده‌اند.

بلایای طبیعی در سراسر چین به ویژه در فصل تابستان و توام با بارندگی‌های شدید اتفاقی رایج محسوب می‌شود. این در حالی است که در سایر مناطق جهان مردم با گرمای سوزان و طاقت‌فرسا دست و پنجه نرم می‌کنند.

رسانه دولتی چین می‌گوید که شمار قربانیان سیل و رانش زمین در شمال غربی این کشور در اوایل آگوست دست کم ۱۳ نفر بود. بارندگی شدید در پکن، ماه گذشته نیز به مرگ ۴۴ نفر منجر شد.

به گفته دانشمندان، تغییرات اقلیمی با منشاء انسانی، به ایجاد الگوهای آب و هوایی شدیدتری منجر شده است که می‌توانند به سیل‌های ویرانگری دامن بزنند.