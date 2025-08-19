بارندگی شدید در شمال چین ۶ کشته و مفقودی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین، سه نفر جان باخته و سه تن دیگر مفقود شدند.

بارندگی‌های سیل‌آسا از دیروز آغاز شده و چندین منطقه و ناحیه در شهر «اوردوس» را در نوردیده است.

روز شنبه در پی جاری شدن سیل ناشی از بارندگی شدید در شهر «بایان‌نور» در مغولستان داخلی، دست کم هشت نفر جان باخته و چهار تن مفقود شدند.

همچنین اوایل ماه جاری به دلیل بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استان گانسو در شمال غربی چین، دست کم ۲۲ نفر جان باخته و بیش از ۲۰ تن مفقود شدند.

بارش شدید باران در پکن، پایتخت چین نیز اواخر ماه گذشته به جان باختن دست کم ۳۰ نفر منجر شد.