خدمت رسانی روحانیون آفریقایی در موکبی که به همت طلبه کنگویی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای پرشور اربعین ۱۴۴۷ هجری قمری، مسیر نجف به کربلا در عمود ۳۷۹ میزبان موکبی متفاوت بود؛ «موکب لعشاق الحسین آفریقا» که با تلاش طلاب اتحادیه آفریقایی مقیم ایران و به مدیریت اسماعیل باقر، طلبه کنگویی، برپا شده بود. این موکب جلوه‌ای از پیوند دل‌ها و تحقق معنای حقیقی «امت واحده» را به نمایش گذاشت.

در میان زائران اربعین، حضور روحانیون آفریقایی با لباس روحانیت و سیمای خاص خود، نگاه هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کرد. اما در ورای تفاوت رنگ و لهجه، عشقی مشترک به اهل‌بیت (علیهم‌السلام) می‌درخشید. بسیاری از زائران وقتی می‌شنیدند این برادران آفریقایی به زبان فارسی سخن می‌گویند، شگفت‌زده می‌شدند؛ برخی حتی نمی‌دانستند که در آفریقا، شیعیانی تربیت‌یافته در حوزه‌های علمیه وجود دارند که امروز در مقام امام جماعت و مبلّغ دین، به هدایت مردم خود مشغول‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن‌زاده رئیس نمایندگی جامعه المصطفی در عراق، با حضور در این موکب، از بخش‌های مختلف آن شامل غرفه آفریقاشناسی، نمایشگاه محصولات فرهنگی، غرفه پاسخ به شبهات، غرفه بین‌الملل و غرفه کودکان بازدید کرد. در این غرفه‌ها، طلابی از ۲۵ کشور آفریقایی، به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه، فارسی، پرتغالی، هوسا و سواحیلی میزبان زائران بودند.

وی در سخنان خود امام حسین علیه‌السلام را «دریای حقیقت» خواند و گفت: «پیام عاشورا، ایستادگی در برابر طاغوت و ظلم است. امروز اربعین فرصتی است برای انتقال این پیام به ملت‌ها، تا امت اسلامی در مسیر حق و عدالت گام بردارد.»

اربعین؛ پلی به سوی ظهور

محسن‌زاده با اشاره به نقش اربعین در وحدت امت اسلامی افزود: «این اجتماع عظیم، نه تنها یادآور حماسه عاشورا، بلکه گامی در مسیر حرکت جهان اسلام به سوی عصر ظهور است. هر زائر، سفیری است که پیام ایستادگی و آزادگی را به سرزمین خود می‌برد.»

اسماعیل باقر، مدیر موکب نیز در حاشیه این دیدار گفت: «درس قیام کربلا، حریت در برابر خودکامگی و استبداد است و امروز دنیا تشنه چنین پیامی است. این موکب با هدف تبیین قیام امام حسین علیه‌السلام در عرصه بین‌الملل برپا شده و تا روز اربعین به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه می‌دهد.»

این بازدید معنوی با اقامه نماز جماعت به امامت یکی از روحانیون آفریقایی ادامه یافت آنگاه حجت‌الاسلام محسن زاده در سخنان کوتاهی از فرصت تأمل در قیام امام حسین (علیه السلام) در حرکت به سمت کلان پروژه امت واحده سخن راند و به ارتباط خط سرخ شهادت و پایان سبز ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اشاره کرد.

در این دیدار تصویر صفوف نماز، که در آن زائران ایرانی، عراقی و آفریقایی شانه‌به‌شانه ایستاده بودند، نمادی ماندگار از وحدت دل‌ها در پرتو نور حسین (علیه‌السلام) شد.