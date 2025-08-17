تردد بیش از ۲.۲ میلیون زائر اربعین حسینی از مرزهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: از تاریخ چهارم تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۴، مجموعاً دو میلیون و ۲۷۴ هزار و ۱۶۱ زائر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کرده‌اند.

وی افزود: در مرز چذابه، ۲۰۰ هزار و ۹۳۵ زائر ایرانی وارد و ۲۸۲ هزار و ۳۳۴ زائر ایرانی خارج شده‌اند. همچنین ۱۳ هزار و ۵۵۷ زائر خارجی وارد و ۴۶ هزار و ۲۴۵ زائر خارجی از این مرز خارج شده‌اند که مجموع تردد در این مرز به ۵۴۳ هزار و ۷۱ نفر رسیده است.

جولانژاد ادامه داد: در مرز شلمچه نیز ۷۸۲ هزار و ۵۸۴ زائر ایرانی وارد و ۸۴۶ هزار و ۵۶۲ زائر ایرانی خارج شده‌اند. همچنین ۳۸ هزار و ۴۷۷ زائر خارجی وارد و ۶۳ هزار و ۴۶۷ زائر خارجی خارج شده‌اند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۹۰ نفر رسیده است.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان، در مجموع این بازه زمانی، ورود زائران ایرانی به دو مرز ۹۸۳ هزار و ۵۱۹ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۹۶ نفر بوده است. همچنین ورود زائران خارجی ۵۲ هزار و ۳۴ نفر و خروج آنها ۱۰۹ هزار و ۷۱۲ نفر ثبت شده است.

این آمار نشان‌دهنده حجم بالای تردد زائران در آستانه مراسم اربعین حسینی و اهمیت مرزهای خوزستان به‌عنوان دروازه‌های اصلی ورود و خروج زائران است.