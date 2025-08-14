تردد زائران اربعین در مرزهای خوزستان از مرز ۲ میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر امروز پنج‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم تا بیست و دوم مرداد، مجموعاً دو میلیون و ۲۸ هزار و ۲۸۱ زائر ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه برای شرکت در مراسم اربعین حسینی تردد کرده‌اند.

وی افزود: در مرز چذابه، ۱۵۶ هزار و ۴۷۲ زائر ایرانی وارد و ۲۷۲ هزار و ۴۸۷ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۱۰ هزار و ۳۰۹ زائر خارجی وارد و ۴۰ هزار و ۲ زائر خارجی از این مرز خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۴۷۹ هزار و ۲۷۰ نفر رسید.

جولانژاد ادامه داد: در مرز شلمچه نیز ۶۲۴ هزار و ۴۵۵ زائر ایرانی وارد و ۸۳۳ هزار و ۵۷۹ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۲ هزار و ۷۳۰ زائر خارجی وارد و ۵۸ هزار و ۲۴۶ زائر خارجی خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۱۱ نفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار کلی تردد، تصریح کرد: در مجموع، ورود زائران ایرانی از دو مرز ۷۸۰ هزار و ۹۲۷ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۶ نفر بوده است. همچنین ورود ۴۳ هزار و ۳۹ زائر خارجی و خروج ۹۸ هزار و ۲۴۹ زائر خارجی از این دو مرز ثبت شده است.

وی بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده نقش کلیدی خوزستان به‌عنوان دروازه اصلی تردد زائران اربعین حسینی است و تلاش‌ها برای ارائه خدمات مطلوب و روان به زائران همچنان ادامه دارد.