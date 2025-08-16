تردد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار زائر اربعین از مرزهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم تا بیست‌وچهارم مردادماه ۱۴۰۴، مجموعاً دو میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۷۲ زائر از مرزهای شلمچه و چذابه استان خوزستان تردد کرده‌اند.

وی افزود: در مرز چذابه، ۱۸۶ هزار و ۸۸۲ زائر ایرانی وارد و ۲۸۰ هزار و ۲۰۸ زائر ایرانی خارج شده‌اند. همچنین، ۱۱ هزار و ۵۹۱ زائر خارجی وارد و ۴۵ هزار و ۸۰۸ نفر خارج شده‌اند که مجموع تردد در این مرز به ۵۲۴ هزار و ۴۸۹ نفر رسیده است.

جولانژاد ادامه داد: در مرز شلمچه نیز ۷۳۶ هزار و ۲۹۴ زائر ایرانی وارد و ۸۴۳ هزار و ۲۴۳ زائر ایرانی خارج شده‌اند. همچنین، ۳۶ هزار و ۱۱۹ زائر خارجی وارد و ۶۱ هزار و ۴۲۷ نفر خارج شده‌اند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۸۳ نفر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: در مجموع، ۹۲۳ هزار و ۱۷۶ زائر ایرانی وارد و یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۴۵۱ زائر ایرانی از این دو مرز خارج شده‌اند. همچنین، ۴۷ هزار و ۷۱۰ زائر خارجی وارد و ۱۰۷ هزار و ۲۳۵ زائر خارجی از مرزهای خوزستان خارج شده‌اند.

وی بیان کرد: تلاش‌های گسترده برای تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب در این دو مرز همچنان ادامه دارد.