به گزارش خبرگزاری مهر، دومین رویداد «نحن ابناء الحسین (ع)» در سه قالب عکس، ویدئو و استفاده از هوش مصنوعی برای خلق آثار اربعینی برگزار می‌گردد.

همچنین بخش ویژه رویداد با عنوان «یک جهان در آغوش حسین (ع)» توجه ویژه‌ای به ثبت حضور زائران بین‌المللی در زیارت اربعین و همچنین حضور پرچم‌های کشورهای مختلف در مراسم اربعین دارد. هنرمندان می‌توانند در قالب عکس و ویدئو آثار خود را به رویداد ارسال کنند.

جوایز نفرات برتر هر رشته و بخش ویژه:

نفرات اول تا سوم: ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ میلیون تومان و ۷ میلیون تومان

در بخش عکس موبایلی: نفر اول ۱۰ میلیون، نفر دوم ۸، نفر سوم ۶، نفر چهارم ۴ و نفر پنجم ۲ میلیون.

نفر اول و دوم بخش ویژه: در قالب ویدئو ۲۵ میلیون و در عکس حرفه‌ای، هدیه نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون تومان

به ۴۰ نفر از برگزیدگان این رویداد نیز هدایای معنوی به رسم یادبود اهدا می‌شود.

مهلت ارسال آثار و راه‌های ارتباط با رویداد و ارسال اثر

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین (ع) در فضای مجازی با نشانی nahno_abna_alhussain@ در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، ایمو، ایتا، بله) و درگاه‌های خبرگزاری ابنا در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند.