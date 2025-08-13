خروج بیش از یک میلیون ایرانی از مرزهای خوزستان برای زیارت اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم تا بیست و یکم مردادماه در مرز چذابه ۱۳۶ هزار و ۴۸۰ زائر ایرانی وارد و ۲۶۴ هزار و ۶۲۲ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۹ هزار و ۷۱۰ زائر خارجی وارد و ۲۸ هزار و ۳۵۰ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۴۳۹ هزار و ۱۶۲ نفر رسید.

وی افزود: در مرز شلمچه نیز ۵۵۸ هزار و ۲۲۴ زائر ایرانی وارد و ۸۲۰ هزار و ۴۱۶ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۰ هزار و ۸۱۲ زائر خارجی وارد و ۵۶ هزار و ۲۹۷ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۴۶۵ هزار و ۷۴۹ نفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در مجموع، در این بازه زمانی، ورود ایرانیان به دو مرز استان ۶۹۴ هزار و ۷۰۴ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۸۵ هزار و ۳۸ نفر بوده است.

جولانژاد عنوان کرد: ورود زائران خارجی از دو مرز ۴۰ هزار و ۵۲۲ نفر و خروج آن‌ها ۸۴ هزار و ۶۴۷ نفر ثبت شده است.

وی تصریح کرد: مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه در این مدت به یک میلیون و ۹۰۴ هزار و ۹۱۱ نفر رسیده است.