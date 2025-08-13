  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

خروج بیش از یک میلیون ایرانی از مرزهای خوزستان برای زیارت اربعین

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از خروج بیش از یک میلیون ایرانی برای زیارت اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در بازه زمانی چهارم تا بیست و یکم مردادماه در مرز چذابه ۱۳۶ هزار و ۴۸۰ زائر ایرانی وارد و ۲۶۴ هزار و ۶۲۲ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۹ هزار و ۷۱۰ زائر خارجی وارد و ۲۸ هزار و ۳۵۰ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۴۳۹ هزار و ۱۶۲ نفر رسید.

وی افزود: در مرز شلمچه نیز ۵۵۸ هزار و ۲۲۴ زائر ایرانی وارد و ۸۲۰ هزار و ۴۱۶ زائر ایرانی خارج شدند. همچنین ۳۰ هزار و ۸۱۲ زائر خارجی وارد و ۵۶ هزار و ۲۹۷ نفر خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به یک میلیون و ۴۶۵ هزار و ۷۴۹ نفر رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: در مجموع، در این بازه زمانی، ورود ایرانیان به دو مرز استان ۶۹۴ هزار و ۷۰۴ نفر و خروج آنان یک میلیون و ۸۵ هزار و ۳۸ نفر بوده است.

جولانژاد عنوان کرد: ورود زائران خارجی از دو مرز ۴۰ هزار و ۵۲۲ نفر و خروج آن‌ها ۸۴ هزار و ۶۴۷ نفر ثبت شده است.

وی تصریح کرد: مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از مرزهای شلمچه و چذابه در این مدت به یک میلیون و ۹۰۴ هزار و ۹۱۱ نفر رسیده است.

