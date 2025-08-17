زمان جدید مرحله مقدماتی کشوری مسابقات قرآن اوقاف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اعلام شده بود که مرحله مقدماتیِکشوری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در استان تهران همزمان با سراسر کشور، که شامل ضبط اجرای رتبههای برتر مرحله استانی است، اوایل شهریورماه برگزار میشود که بنا به اطلاعرسانی جدید مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه این تاریخ به چهارشنبه و پنجشنبه ۱۲ و ۱۳ شهریور موکول شده است.
مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه هر ساله در رشتههای مختلف نغماتی، آوایی و معارفی در چند سطحِ رقابت در شهرستان، استان، مقدماتیکشوری و در نهایت کشوری برگزار میشود.
تلاوتها و اجراها از سوی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استانها ضبط تصویری شده و برای داوری هیئت داوران به تهران ارسال میشود، تا افراد اعزامی به مرحله نهایی که به میزبانی استان کردستان برگزار میشود، تعیین شوند.
مرحله نهایی بخش آوایی در دو بخش آقایان و بانوان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اواخر مهر و اوایل آبانماه سال جاری در سنندج برگزار خواهد شد.
همچنین ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اعلام کرد، آزمون بخش معارفی نیز برای اعزام به مرحله نهایی که هر ساله در قم برپا میشود، ۲۳ شهریورماه برگزار خواهد شد.
