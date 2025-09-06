تمدید ۶۲۰ سند اجاره برای موقوفات طبس در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینینسب صبح شنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت ایجاد وقفهای جدید در حوزههای علمی، آموزشی، درمانی، قرآنی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: از ابتدای امسال، ۶۲۰ فقره تمدید سند اجاره و دو فقره تنظیم سند اجاره جدید انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۶۵۰ پرونده مورد کارشناسی قرار گرفته و ۶۰۰ مورد دعوتنامه و اخطاریه برای مستأجرین موقوفات ارسال شده است.
امینینسب با اشاره به پایش مستمر موقوفات افزود: از هفته وقف سال گذشته تاکنون، ۸۲۱ بازدید میدانی از موقوفات شهرستان انجام و نتایج آن در سامانه مربوطه ثبت شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس با اشاره به مهمترین حوزههای مورد نیاز برای وقف، بیان کرد: درمان بیماران نیازمند، کمک به تحصیل دانشآموزان بیبضاعت و پشتیبانی از پروژههای علمی، آموزشی و پژوهشی از جمله ضرورتهای این حوزه است.
وی ادامه داد: حمایت از فعالیتهای فرهنگی و آیینهای مذهبی، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، مدیریت فضای مجازی و تبلیغات دینی و احداث مسکن برای محرومان هم از مهمترین حوزههای مورد نیاز برای وقف است.
به گفته امینی نسب، توسعه فعالیتهای قرآنی، حمایت از سادات نیازمند، پیشگیری از جرم و کمک به خانواده زندانیان، تأمین هزینههای جاری مساجد و امامزادگان و تهیه تجهیزات آموزشی برای دانشآموزان از دیگر اولویتهای وقف در شهرستان است.
