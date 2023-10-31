۱۶ بوشهری به مرحله مقدماتی مسابقات اوقاف کشور راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مداح ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از راهیابی ۱۶ نفر از این استان به مرحله مقدمات کشوری خبر داد و تصریح کرد: این مرحله از مسابقات در تاریخ ۱۹ مهر ماه ضبط ودر مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر از افزایش سهمیه این استان در مرحله مقدماتی کشوری بخش آوایی چهل‌و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و نظر مساعد رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، سهمیه استان بوشهر در رشته‌های آوایی به ۱۶ نفر در بخش بانوان و آقایان افزایش یافت.

وی اظهار داشت: راه‌یافتگان به مرحله مقدماتی سراسری در بخش برادران آقایان محمد جماله در رشته قرائت تحقیق، محمد مهدی انگالیان در رشته ترتیل، عبدالعزیز کمالی، میلاد میگلی و سید عباس حسینی در حفظ کل، محمد شادور و ایمان شیخ در حفظ ۲۰ جز؛ در رشته دعاخوانی سیف اله زحمتکش و در رشته‌ی اذان محمدطاها محمدی و سید حامد ابطحی هستند.

وی اذعان کرد: در بخش خواهران نیز خانم‌ها سیده شکوفه حسینی در رشته قرائت تحقیق، الهه اعتمادی نژاد و سمیه سادات بحرانی قرائت ترتیل، زینب حسین آبادی در رشته حفظ کل، سیده فاطمه جعفری برازجانی حفظ ۲۰ جز، و سمیه احمدی در رشته دعاخوانی توانستند رتبه‌های برتر را از آن خود نمایند و به مرحله مقدماتی کشوری راه یابند.

وی افزود: مرحله شهرستانی بخش معارفی چهل‌و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته‌های معارف قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه سوره‌های یس و الرحمن در تاریخ ۲۹ مردادماه برگزار شد که ۱۸ نفر خانم و ۱۲ نفر آقا موفق به کسب مجوز در مرحله استانی شدند.

وی گفت: آزمون مرحله استانی این دوره از رقابت‌ها تاریخ ۲۷ مهرماه جاری برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر یادآور شد: به جز ترجمه سوره‌های یس و الرحمن که صرفاً در مرحله شهرستانی برگزار می‌شود، مرحله بعدی رقابت‌های بخش معارفی نیمه اول آذرماه سال جاری به‌صورت نیمه‌متمرکز از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مرحله نهایی راه پیدا می‌کنند که نیمه دوم دی‌ماه سال جاری در استان قم برگزار خواهد شد.