۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه با آمادگی کامل تیم‌های فنی و پشتیبانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، علی احمدی با اعلام اینکه این پروژه با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان ستاد مجتمع و شرکت ملی گاز ایران در ۲۱ روز آینده ادامه می‌یابد، اظهار کرد: این اقدام با هدف حفظ پایداری تولید گاز در فصل سرما، بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش راندمان تولید انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: تعمیرات اساسی فرصتی مهم برای بازسازی و ارتقای تجهیزات و اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار واحدهای فرآیندی است. اتکا به دانش و تجربه مهندسان و متخصصان داخلی در پروژه‌های پیچیده صنعت نفت و گاز، نه‌تنها گامی بلند برای خودکفایی و استقلال فناورانه است، بلکه نقش کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی و بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی ایفا می‌کند.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: در این دوره از تعمیرات بیش از ۱۳۰۰ دستور کار اجرا می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تعویض مولکولارسیو ردیف‌های گازی و تعویض Vapor Line دو ردیف گازی اشاره کرد.

احمدی تصریح کرد: این عملیات پیشگیرانه ضامن پایداری تولید در اوج مصرف زمستانی و عاملی کلیدی در ارتقای استانداردهای اچ‌اس‌ئی، بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی و دستیابی به تولید پایدار و مقرون‌به‌صرفه است.

فاطمه صفری دهکردی

