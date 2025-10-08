به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست بررسی پروژههای راهبردی با حضور مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل برای فصل سرما گفت: کارکنان و متخصصان مجتمع گاز پارس جنوبی با روحیهای جهادی و تعهد ملی برای مقابله با هرگونه تهدید دشمن و حفاظت از سرمایههای ارزشمند کشور در آمادهباش کامل قرار دارند.
وی با اشاره به اجرای موفق عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاههای سیزدهگانه افزود: این عملیات با برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی گروههای تخصصی انجام شده و اکنون مراحل پایانی تعمیرات اساسی پالایشگاههای دوم و دوازدهم در حال اتمام است. طبق زمانبندی، این مراحل تا پایان ۲۷ مهر به اتمام میرسد.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه مدیران پالایشگاهها موظف هستند تجهیزات راهبردی، حیاتی و کلیدی هر پالایشگاه را برای عبور ایمن از فصل زمستان آمادهسازی کنند، بیان کرد: پروژه کاهش مشعلسوزی نیز با شتاب بیشتری در حال پیشرفت است و اقلام کلیدی این پروژه باید بدون تأخیر تأمین و تحویل پیمانکاران شود تا در فصل سرما هیچ اختلالی روی ندهد.
حسینی با تأکید بر نهاییسازی وضع زیرساختهای حیاتی اظهار کرد: سیستم آب آتشنشانی در تمام پالایشگاهها باید مطابق با آخرین استانداردها آماده باشد و پمپهای آمین نیز بدون نقص و با آمادگی کامل وارد فصل سرما شوند.
وی با اشاره به تجربه موفق پالایشگاههای اول و پنجم در زمینه قراردادهای تجمیعی گفت: اقدامهای مؤثر این پالایشگاهها نتایج قابل توجهی داشته و سایر پالایشگاهها نیز باید با سرعت و برنامهریزی مناسب این مسیر را ادامه دهند.
