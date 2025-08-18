فشارافزایی؛ راهکار مقابله با افت تولید پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهاب گرامی امروز دوشنبه، ۲۷ مرداد در نشست بررسی عملکرد تولید و پیشبینی بهرهدهی چاههای پارس جنوبی، این نشست را بهعنوان مهمترین رویداد هر یک از شرکتهای بهرهبردار نفت و گاز در حوزه صنعت نفت دانست و اظهار کرد: ساختار شرکت نفت و گاز پارس بر مبنای ترکیبی از یک سازمان پروژهمحور و بهرهبردار شکل گرفته است و پیشبرد همزمان پروژههای توسعهای و عملیات بهرهبرداری، جایگاه ویژهای برای این شرکت در حوزه انرژی کشور ایجاد کرده است.
وی اظهار کرد: اجرای طرحهای توسعهای از جمله حفاریهای درونمیدانی (اینفیل) و تکمیل حفاری چاهها در برخی فازها بهمنظور مقابله با افت طبیعی تولید مخزن در دستور کار قرار دارد، اما بررسی نمودارهای پیشبینی تولید این میدان در سالهای آینده، ضرورت اجرای طرح فشارافزایی گاز را بیش از پیش نمایان میسازد.
مدیر مهندسی شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: برای رفع ناترازی گاز در سالهای آینده، اجرای طرح فشارافزایی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
