بوشهر- فرماندار دشتی با بیان اینکه مدیران تا لحظه آخر مسئولیت، پیگیر خدمت‌رسانی به مردم باشند گفت: مدیران در انعکاس خدمات نظام و دولت کوتاهی نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست ستاد هفته دولت شهرستان دشتی با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در ۲۶ مردادماه، از تلاش‌های مدیران در عرصه خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

فرماندار دشتی با تأکید بر اینکه برنامه‌های هفته دولت نمادی از عملکرد نظام و دولت است، گفت: در این ایام پروژه‌های شاخصی افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند که بیانگر خدمات ارزشمند دولت به مردم است.

مقاتلی افزود: در اجرای پروژه‌ها کیفیت نباید فدای کمیت شود و قطعاً با جدیت و پیگیری مستمر می‌توان کارهای ماندگار و اثرگذاری در جهت رضایتمندی مردم انجام داد.

فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: تمامی اقدامات و اعتبارات تزریق‌شده از سوی دولت دستاورد نظام است و شاید در منابع و ردیف‌ها تفاوت‌هایی وجود داشته باشد و بر این اساس ضروری است مدیران با اهتمام جدی از این فرصت‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: دولت در شرایط سخت اقتصادی مشغول ارائه خدمات مختلف است اما در بیان این خدمات به مردم رضایت‌بخش عمل نکرده‌ایم و بنابراین لازم است مدیران بیش از پیش در انعکاس خدمات نظام و دولت اهتمام داشته باشند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت پاسخگویی شبانه‌روزی مدیران به مطالبات مردم تأکید کرد و افزود: مدیران شهرستان به‌صورت مستمر در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و لازم است در مسیر خدمت، امیدآفرینی و اطلاع‌رسانی شفاف گام بردارند.

