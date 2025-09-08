بهورزان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه شب در آئین تجلیل از بهورزان شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته وحدت و روز بهورز، از خدمات و تلاش‌های این قشر خدوم در عرصه سلامت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بهورزان در خط مقدم ارائه خدمات سلامت به مردم قرار دارند، افزود: خدمت شبانه‌روزی آنان در روستاها و مناطق مختلف شایسته تقدیر و قدردانی است.

فرماندار دشتی به نگاه ویژه دولت به حوزه بانوان اشاره کرد و اظهار کرد: به دنبال رویکرد شخص رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر، در سطح شهرستان نیز تلاش کرده‌ایم این نگاه را تقویت کنیم؛ به طوری که از میان ۴۰ بانوی بخشدار در کشور، یک نفر از شهرستان دشتی است.

مقاتلی با بیان اینکه هدف و مسیر همه مسئولان نظام افزایش رضایت‌مندی مردم است، خاطرنشان کرد: حوزه سلامت یکی از حوزه‌های مهم و اثرگذار در کشور است و نقش بهورزان در این عرصه بر کسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به توجه خاص رئیس‌جمهور به دو حوزه سلامت و آموزش افزود: باید از این فرصت برای ارتقای سطح خدمات به مردم استفاده کرد.

فرماندار دشتی همچنین از اختصاص اعتبارات قابل توجه به بخش سلامت خبر داد و گفت: امسال از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اعتبارات خوبی به این بخش تخصیص داده شد که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

در پایان از تلاش‌های بهورزان شهرستان تجلیل به عمل آمد.